Durch Trockenheit und Hitzewelle Das sind die größten Waldbrände 2023

Die Waldbrände in Europa zerstörten nach den Aufzeichnungen des European Forest Fire Information Systems (EFFIS) bis Mitte August in diesem Jahr bereits eine Fläche von knapp 260.000 Hektar Wald. Damit ist zwar im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang zu verzeichnen, jedoch wird die Bekämpfung der Flammen durch Hitzewellen und lange Phasen der Trockenheit immer schwieriger. Die lang anhaltenden Dürreperioden als Folgen des Klimawandels steigern die Waldbrandgefahr in wärmeren Regionen von Jahr zu Jahr, berichtet der Weltklimarat IPCC.