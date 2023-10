Luftfahrt Vorbild Vogelflug

Die Analyse des Vogelflugs und Testflüge sind eine Sache, die Umsetzung in der Praxis ist eine andere. Während die Testflüge unter Versuchsbedingungen in abgesperrten Lufträumen stattfanden, sieht der fliegerische Alltag anders aus. In diesem werden die Maschinen, die auf derselben Höhe in einer Richtung fliegen, von der Flugsicherung so gestaffelt, dass zwischen ihnen ein horizontaler Abstand von fast zehn Kilometern besteht. Das ist zu weit, um die Kraft der Wirbelschleppen zu nutzen. Will man diese nutzen, muss man auf der anderen Seite den Abstand so wählen und die Maschinen so zueinander anordnen, dass kein Sicherheitsrisiko durch die Wirbelschleppen entsteht und auch der Komfort an Bord des Folgeflugzeuges nicht leidet. Ideal wären ein Abstand von einem bis zwei Kilometern und ein seitlicher Versatz der Flugzeuge von etwa 200 Metern. Zudem müssten die Maschinen in einer Höhenstaffelung von 60 Metern fliegen, weil die Wirbelschleppen absinken. Das hat die Nasa bei einem 90-minütigen Formationsflug mit C-17-Transportflugzeugen herausgefunden. Das sind Bedingungen, die sich heutzutage durchaus technisch umsetzen ließen, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen. Voraussetzung dafür sind ein modernes ADS-B für den Austausch der exakten Positionsdaten zwischen den Flugzeugen, ein moderner Autopilot und eine automatische Schubsteuerung.