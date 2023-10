Massensterben von Seevögeln befürchtet Vogelgrippe in der Antarktis – „Meeresschutzgebiete nötiger denn je“

In Hobart verhandeln die für den Schutz der antarktischen Meeresfauna und -flora zuständigen Regierungen bereits seit Mitte Oktober über die Ausweisung von drei Meeresschutzgebiete in der Ostantarktis, im Weddellmeer und in den Gewässern der Antarktischen Halbinsel. Wegen des Widerstands von Russland und China ist ein Durchbruch bisher immer gescheitert - zuletzt im Juni bei einer CCAMLR-Sondersitzung zum Thema in Santiago de Chile.