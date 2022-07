Ohne Verzicht auf Spaß und Abenteuer : Sieben Ideen für klimafreundlichen Urlaub in NRW

In unserer Ausflugskarte haben wir einige Reiseziele festgehalten, die Urlauber aus NRW besuchen können. Das malerische Eifel-Städtchen Monschau liegt beispielweise am Rande des beliebten Vennbahnwegs. Foto: vennbahn.eu

Düsseldorf Urlaub weit weg erscheint oft als Allheilmittel gegen Alltagsstress. Aber Fernreisen und Kurzstreckenflüge fliegen belasten das Klima stark. Wie und wo man sich nachhaltig in der Heimat erholen kann und was zu beachten ist.

Wer eine Auszeit braucht, muss dafür nicht weit weg fahren. Denn das Schöne liegt so nah – in unserer Heimat. Wir haben deshalb sieben Ideen für Ausflüge und Urlaub vor der Haustür zusammengestellt. Um dabei mal ganz und gar loszulassen. Worauf Erholungssuchende achten sollten und was sie ausprobieren können.

Vor der Haustür verreisen – beispielsweise als Wanderer

Der erste Schritt zu klimafreundlicherem Reisen ist Urlauben im eigenen Land – sodass man nicht weit fahren muss. Denn acht Prozent der weltweiten CO 2 -Emissionen entstehen nach Angaben des Umweltbundesamtes allein durch Tourismus. Weltweit gesehen

Geringer ist die Belastung, wenn Urlauber Reiseziele in der Nähe ansteuern – zum Beispiel bei uns Zuhause in NRW. Das Rheinland hat Vielfältiges zu bieten: von Duisburg mit dem größten Innenhafen Europas bis hin zu der Geburtsstadt Beethovens in Bonn, dem Rhein, der etwa 215 Kilometer durch NRW verläuft oder der alten römischen Stadt Colonia Ulpia Traiana in Xanten. Das Rheinland liegt geografisch auch nahe dem Dreiländereck – Reisen in die Niederlande, nach Belgien und Luxemburg sind kurz und in jedem Fall lohnenswert.

Wanderurlaube sind klimaschonend und gewinnen seit einiger Zeit wieder an Beliebtheit. Auf dem Rheinsteig beispielsweise kann man auf bis zu 21 Etappen mehr als 310 Kilometer zu Fuß zurücklegen — vorausgesetzt man läuft den gesamten Weg von Bonn bis Wiesbaden, immer entlang des rechten Rheinufers. Natürlich kann man nur Teilstücke laufen, beispielsweise die ersten zwei, die vollständig in NRW liegen. Mit der Bahn kommt man problemlos in die Großstädte Bonn und Köln zurück. Der Rheinsteig belohnt einen mit mittelalterlichen Städtchen, steilen Rheinschluchten mit grandiosen Ausblicken und spektakulären Weinlagen. Eine ähnliche Länge weist der Eifelsteig auf, der in 15 Etappen die gesamte Eifel in Nord-südlicher Richtung von Aachen nach Trier durchquert.

Der Weg als Ziel

Oder aber: Der Weg ist das Ziel. Reisende können auch die Fahrt schon zum Abenteuer machen – und zwar mit dem Fahrrad bei einer längeren Tour, zu Fuß bei einer Wanderung oder mit einem Kanu über einen See. Bei längeren Strecken bieten sich mehrere Etappen an, die Urlauber dann bewusst genießen können. Tagsüber am Gewässer entlangfahren und die Landschaft beobachten, abends im Zelt auf einem Campingplatz schlafen oder auch in der Jugendherberge? Diese Fahrradtouren durch das bevölkerungsreichste Bundesland führen an den schönsten Orten vorbei – verlassene Natur, romantische Städte, Industriekultur und Promenaden unterschiedlicher Gewässer: Der Rheinradweg, die Römer-Lippe-Route, der Niersradweg und der Ruhrtalweg. Wir stellen sie vor und haben auch eine davon ausprobiert. Dafür sind wir 40 Kilometer entlang des Rheins gefahren – zwischen Wesel und Rees am Niederrhein.

Die kleinen Momente schätzen lernen

Wer das Besondere in der Ferne sucht, sollte auch zuhause bewusst die Augen aufhalten. Denn überall gibt es etwas zu entdecken. Schafe am Wegesrand, die niedlich blöken, wenn man gedankenverloren von A nach B hetzt, eine Wasserstelle, die unseren Kopf kühlt, wenn wir ihn hineinhalten oder uns nassspritzen? Wer sich die Zeit nimmt, um innezuhalten – und dafür ist Urlaub doch auch da – kann lernen, die Kleinigkeiten des Lebens zu genießen. So gelingt Urlaub und Entspannung auch immer wieder zwischendurch, auch nach Feierabend oder am Wochenende – ohne nur einen einzelnen Urlaubsantrag auszufüllen. Eine Anleitung zum Bewussten Durchatmen und Entspannen haben wir hier verlinkt.

Wildcampen – in der Natur übernachten, aber achtsam mit ihr umgehen

Wer das große Abenteuer in der Natur sucht, hat sicherlich schon einmal über das Wildcampen nachgedacht – schlafen in der Natur und unterm Himmelszelt. Das ist verboten, aber es gibt ein paar Ausnahmen. Welche das sind, worauf man achten sollte und was man alles bei der Vorbereitung bedenken muss, das finden Sie hier.

Urlauber, die klimafreundlich verreisen wollen, müssen sich bewusst sein, dass das oberste Ziel der Schutz unserer Erde – also unseres Lebensraumes – ist. Allerdings ist das nicht nur unser Lebensraum. Deshalb sollten Reisende auch Rücksicht auf Pflanzen und Tiere nehmen, Abstand von ihnen halten sowie nicht laute Musik hören oder Müll hinterlassen.

CO2-Kompensation beim Reisen

Menschen, die nicht auf die Flugreise verzichten wollen, haben immerhin die Möglichkeit die dadurch entstandenen Treibhausgase zu kompensieren. Das ist zwar umweltschädlicher, als gar nicht erst zu fliegen, ermöglicht aber auch Projekte zu unterstützen, die künftig Treibhausgase vermeiden oder Waldaufforstungen unterstützen können. Bei der Kompensation gibt es unterschiedliche Anbieter. Die Stiftung Warentest hat in einem Vergleich den Anbieter Atmosfair mit der Note „sehr gut“ zum Testsieger gekürt. Im Testbericht heißt es: „Im afrikanischen Ruanda zum Beispiel versorgt Atmosfair Haushalte mit effizienten Öfen. Das spart Brenn­stoff“. Über die Klima-Kollekte – ein Anbieter der christlichen Kirchen – können Reisende aber auch kompensieren. Auch sie haben die Note „sehr gut“ erhalten. Die Klima-Kollekte unterstützt mit Kochstellen, Biogasanlagen und dem Ersatz von mit Kerosin betriebenen Lampen durch Solarlichter. Der dritte Kandidat mit der Note „sehr gut“ ist das Projekt „Primaklima“ – sie unterstützen die Waldaufforstung. Zwar speichere die kein CO2 mehr, sobald der Wald ausgewachsen ist, wie Kritiker bemängeln, allerdings gilt der Wald dann als Lebensraum für Tiere und Pflanzen und kann Wasser speichern.

Rabatt-Karten nutzen

NRW ist ein reichhaltiges Kulturland – zahlreichen Mussen, Bäder, Sportstätten und Freizeitparks locken Besucher zwischen Rhein und Ruhr an. Wer mal über einen Zeitraum von einem Jahr das Bundesland entdecken will, sollte sich die Anschaffung einer Rabattkarte wie die „Ruhr.Topcard“ überlegen. Die Karte kostet 58 Euro für Erwachsene und 38 Euro für Kinder und verschafft dem Nutzer kostenloses Eintritt zu mehr als 90 Attraktionen im Ruhrgebiet. Vergleichbare Karten sind etwa die „RheinlandCard“ und die „Sauerland-Sommercard“.

NRW ist Grenzland – den Blick nach drüben wagen

Deutschland „Land’s End" – im Westen der Gemeinde Selfkant (Kreis Heinsberg) liegt der westlichste Punkt Deutschlands, direkt auf der Grenze zu den Niederlanden. Hier kann man sogar auf einem Rad- und Wanderweg in nur acht Kilometern das belgische Städtchen Maaseik erreichen. Die Region Flandern ist an der schmalsten Stelle der Niederlande ("Het smalste Stukje Nederland"), deren Staatsgebiet hier keine fünf Kilometer breit ist, nur einen Steinwurf entfernt. Bei einer Wanderung oder Radtour drei Länder abklappern, das kann nicht an vielen Orten in Deutschland. In NRW gleich zwei Mal. Nur wenige Kilometer vom Aachener Stadtzentrum entfernt erreicht man das Dreiländereck. Hier, auf dem höchsten Berg der Niederlande, der rund 323 Meter hoch ist, treffen Deutschland, die Niederlande und Belgien aufeinander. Im Rahmen einer Wanderung oder Radtour kann man das waldreiche Gebiet um den Vaalserberg erkunden. Es gibt mehrere Parkplätze. Das Dreiländereck ist von allen drei Ländern gut zu Fuß oder mit dem Auto zu erreichen. Auf dem Gebiet des niederländischen Vaals gibt es einen beliebten Irrgarten, nicht weit davon entfernt auf Gebiet der belgischen Gemeinde Plombières kann man von einem Aussichtsturm in die Ferne blicken.