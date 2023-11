Alle Infos zur COP 28 in Dubai Was bringt das Klima-Spektakel in der Wüste?

In der ersten Sitzungswoche bereiten Fachbeamte Entscheidungen vor und treffen sich in zwei Unterorganen, wie die Organisation „Fridays For Future“ (FFF) erläutert. Das SPI (Science Policy Interface) soll wissenschaftliche Erkenntnisse in Vorschläge umwandeln. Der SBSTA (Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice) soll Rat zu wissenschaftlichen und technologischen Themen geben. Nach einer Woche stellen die Organe eine Zwischenbilanz vor. Dann reisen Regierungschefs und Minister an. „Die wichtigsten Staaten – in der Regel die USA, EU, China, Indien, Brasilien, Südafrika, Indonesien und Saudi-Arabien – geben im Plenum ihre Erklärungen ab, während in Hinterzimmern Deals ausgehandelt werden“, beschreibt es FFF. Schließlich müssen die vielen Vorschläge und Formulierungen in einen Abschlusstext zusammengeführt werden. Das hängt oft am seidenen Faden, die wichtigsten Entscheidungen fallen meist in den letzten beiden Konferenz-Tagen.