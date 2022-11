„COP27“ in Ägypten : Was bei der UN-Klimakonferenz auf dem Programm steht – und was sie überhaupt ausrichten kann

30 Bilder Diese Wetterextreme gab es 2022 in der Welt

Bonn/Düsseldorf/Berlin Im ägyptischen Badeort Scharm El-Scheich tagt vom 6. bis zum 18. November die 27. UN-Klimakonferenz, kurz COP27. Dort ringen Politiker, Wissenschaftler und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen um die Umsetzung des Klimaabkommens von Paris. Wir klären die wichtigsten Fragen.

Welche Länder nehmen an der Klimakonferenz 2022 teil?

An der Klimakonferenz 2022 – oder auch COP27 – in Ägypten nehmen rund 200 Länder teil. COP steht kurz für „Conference of the Parties“, also die Konferenz der Parteien – gemeint sind jene Staaten, die die sogenannte Klima-Rahmenkonvention unterschrieben haben. Dazu zählen alle großen Nationen der Erde, darunter die USA, China, Russland und auch Deutschland sowie die EU-Mitgliedsstaaten. Doch nicht nur Staaten reisen zur Klimakonferenz 2022. Es reisen voraussichtlich etwa 30.000 Menschen an, darunter auch Hunderte Journalisten und zig Vertreter von Klimaschutzorganisationen.

Seit wann gibt es die Klimakonferenz?

Die Wissenschaft warnt die Politik schon seit Jahrzehnten: Zu viele Treibhausgase in der Luft, also vor allem Kohlendioxid (CO2) und Methan, sorgen dafür, dass sich die Erde immer weiter aufheizt und teilweise unbewohnbar werden könnte. Auch gibt es je nach Region häufiger Stürme, Dürren und Überschwemmungen – mit vielen Millionen Opfern. Erste Weltklimakonferenzen gab es deshalb schon Ende der 70er und in den 80er Jahren. Die erste „COP“ unter dem Dach der Klima-Rahmenkonvention fand 1995 in Berlin statt. Deutsche Verhandlungsführerin war damals Angela Merkel, als Umweltministerin unter Kanzler Helmut Kohl (CDU). Schon vor mehr 27 Jahren setzte sich der Gipfel das Ziel, festzuschreiben, bis wann und wie stark weltweit der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase reduziert werden soll.

Welchen Stellenwert hat die Klimakonferenz und wie wichtig ist sie?

Die Konferenz schafft vor allem Transparenz. Denn sie legt in trauriger Regelmäßigkeit offen, dass viele Staaten zwar schon nachhaltiger wirtschaften, aber insgesamt längst nicht genug tun beim Klimaschutz. Deshalb bleibt aus Sicht aller Experten das 2015 gemeinsam gesteckte Ziel weiter in beträchtlicher Ferne, die Erderhitzung möglichst auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen – schon jetzt sind wir nämlich bei 1,1 Grad. Ein Unterschreiten der 1,5-Grad-Marke senkt das Risiko, „Kippelemente“ im Klimasystem und unkontrollierbare Kettenreaktionen auszulösen.

Aber: Anders als 2021 bei der COP26 in Glasgow versprochen, haben die meisten Regierungen ihre nationalen Pläne zum Klimaschutz in diesem Jahr nicht ausreichend nachgeschärft - also vor allem den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas verschleppt sowie den klimafreundlichen Umbau von Verkehr und Landwirtschaft vernachlässigt. Schlecht steht unter anderem China da, das Land mit dem rein mengenmäßig größten CO2-Ausstoß: Die Volksrepublik verspricht in ihrem 2021 bei den UN hinterlegten Klimaschutzplan lediglich, dass Chinas Emissionen nur noch bis 2030 steigen sollen. Zudem will das Riesenreich erst 2060 kohlendioxidneutral werden – zehn Jahre später als die meisten Industrienationen.

Selbst wenn alle vorliegenden Klimapläne der Staaten umgesetzt werden, steuert die Welt nach Analysen des Thinktanks „Climate Action Tracker“ auf eine Erwärmung von weit über zwei Grad zu – bei vorerst weiter steigenden CO2-Emissionen. Um das 1,5-Grad-Ziel zu schaffen, müssten laut Weltklimarat IPCC die globalen Emissionen aber eigentlich bis 2025 ihren Höhepunkt erreicht haben – und dann bis 2030 im Vergleich zu 2019 zügig um 43 Prozent gesenkt werden. Spätestens zum Start der Konferenz wären also viel ehrgeizigere Zusagen fällig – die aber kaum jemand erwartet angesichts der aktuellen Energiekrise, in der viele Staaten verstärkt auf klimaschädliche Kohle setzen und den Sprit- und Gasverbrauch mit Milliarden subventionieren.

Worum geht es beim Klimaabkommen von Paris?

Das am 12. Dezember 2015 abgeschlossene Klimaabkommen sieht vor, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur im Vergleich zum vorindustriellen Niveau auf unter 2 Grad, nach Möglichkeit auf unter 1,5 Grad zu begrenzen. Dies soll durch Verminderungen beim Ausstoß von Kohlendioxid und anderen klimaschädlichen Gasen wie Methan oder Lachgas geschehen.

Um dieses Ziel zu erreichen, legten die Länder freiwillige Beiträge vor, im Konferenzsprech „Nationally Determined Contributions“ (NDC) genannt. Weil sich allerdings schon damals abzeichnete, dass diese Selbstverpflichtungen nicht ausreichen würden, verständigte man sich in Paris darauf, alle fünf Jahre die Messlatte höher zu legen. Bislang haben nur etwa über 20 Länder neue NDCs eingereicht.

1,5 oder 2 Grad Erderwärmung – was macht das schon für einen Unterschied?

Dazu drei Beispiele. Bei 1,5 Grad Erderwärmung rechnen Experten wie die Wissenschaftlerin Zita Sebesvari vom Institut für Umwelt und menschliche Sicherheit der UN-Universität mit einem Anstieg des Meeresspiegels um 0,26 bis 0,77 Meter im Vergleich zum Zeitraum zwischen 1986 und 2005. Bei 2 Grad Erderwärmung wären es rund 0,1 Meter mehr. Das würde für weitere zehn Millionen Menschen in den Küstengebieten der Erde zusätzliche Gefahren mit sich bringen.

Im Sommer wäre das Nordpolarmeer bei einer Erderwärmung von 1,5 Grad wahrscheinlich einmal in 100 Jahren eisfrei. Bei 2 Grad würde ein solches Phänomen voraussichtlich einmal in einem Jahrzehnt auftreten. Das Abschmelzen der Eisflächen hat schon jetzt dramatische Folgen für das Ökosystem und beschleunigt zusätzlich die Erderwärmung.

Was steht bei der Klimakonferenz 2022 auf der Agenda?

Die Konferenz in Scharm El-Scheich soll die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens weiter voranbringen. Das Treffen in Ägypten findet im Schatten des Ukraine-Krieges statt. Offen ist, wie Russland sich auf dem internationalen Parkett positioniert. Gespannt blicken Beobachter auch auf China und die USA, die bei der vergangenen Konferenz in Glasgow gemeinsam als Vermittler auftraten, derzeit aber wegen Taiwan über Kreuz liegen.

Angesichts der Energiekrise erhält der für den Klimaschutz notwendige Ausstieg aus den fossilen Energien neue Brisanz. Immer noch steht die Frage im Raum, wie sich die von den Ländern eingegangenen Selbstverpflichtungen, die NDCs, überprüfen lassen. Außerdem dürften Debatten darüber weitergehen, wie und in welchem Umfang vor allem die reichen Industrienationen für klimabedingte Schäden und Verluste („loss and damage“) in ärmeren Ländern aufkommen.

Wann wäre die COP27 erfolgreich?

Am Ende steht eine Art Abschlusserklärung. Darin müsste eigentlich nachvollziehbar erklärt werden, wie die Staatengemeinschaft konkret auf den 1,5-Grad-Pfad kommen will. Doch ist es angesichts der neu aufgerissenen Gräben etwa zwischen der Nato und Russland (wegen des Ukraine-Kriegs) oder auch China und den USA (wegen Pekings Ansprüchen auf Taiwan) sogar denkbar, dass noch nicht einmal ein finales Papier beschlossen wird. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sagte dieser Tage ernüchtert, es sei in diesen Zeiten nicht automatisch klar, dass es ein Abschlussdokument gibt. Auf die Frage, welches Minimalziel die Bundesregierung bei der UN-Konferenz denn verfolge, sagte die Grünen-Politikerin: „Dass sie stattfindet. Das weiß man in dieser Weltlage nie.“

Ein anderes Thema, zu dem die ägyptischen Gastgeber Beschlüsse anstreben, ist das Geld. Konkret geht es um Finanzhilfen für den Klimaschutz in ärmeren Staaten. Die reichen Länder und Entwicklungsbanken haben zwar vor Jahren versprochen, von 2020 bis 2025 jährlich 100 Milliarden US-Dollar dafür zu mobilisieren. Diese Summe, überwiegend Darlehen, wird nun aber wohl erst 2023 erreicht - und eine von den Entwicklungsländern erwartete Anschlussfinanzierung mit höheren Summen steht noch aus. Das sorgt vorab für Frust bei etlichen Entwicklungsländern - und gilt schon jetzt als Hypothek für das Treffen in Scharm el Scheich. Der Gastgeber, Ägyptens Außenminister Samih Schukri, formuliert im dpa-Interview so: „Es herrscht ein Mangel an Vertrauen.“

Von „Fridays for Future“ bis zu den Kirchen – kann Zivilgesellschaft den Klimaschutz voranbringen?

Ja, antworten alle Experten, die sich mit dem Thema befassen. In den westlichen Ländern habe die „Fridays for Future“-Demonstranten das Thema in der Öffentlichkeit verankert. Hilfsorganisationen bringen hierzulande die Perspektive der Menschen aus Lateinamerika, Afrika, Asien und dem Pazifik ein, die schon jetzt unter den Folgen des Klimawandels zu leiden haben. Nicht zuletzt zählen internationale Umweltorganisationen zu den starken Treibern der Konferenz.

Auch die Kirchen können dafür auf ein weltweites Netzwerk zurückgreifen. Zugleich gehören sie in Deutschland mit Schulen, Krankenhäusern und Altenheimen zu den größten Arbeitgebern im sozialen Bereich. Wenn die Einrichtungen klimaschonend und umweltbewusst agieren, hat das durchaus einen Effekt. Im Gespräch mit Wissenschaftlern und Aktivisten fällt zudem auf: Was jemand wie Papst Franziskus zum Umweltschutz sagt, hat Gewicht – selbst bei denen, die der Kirche ansonsten kritisch gegenüberstehen.

(hebu/kna/dpa)