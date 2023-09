Bundesstiftung Umwelt Deutsche Klimaforscherin und Holzbauerin erhalten Umweltpreis

Den mit 500.000 Euro dotierten Deutschen Umweltpreis 2023 teilen sich die Klimaforscherin Friederike Otto (41) und die Holzbau-Unternehmerin Dagmar Fritz-Kramer (52). Die in London tätige Otto habe innerhalb kürzester Zeit die Zusammenhänge zwischen Extremwetter und Klimaerwärmung untersucht, teilte die Deutsche Bundesstiftung Umwelt am Montag in Osnabrück mit. Fritz-Kramer mache mit ihrem Familienbetrieb in Erkheim im bayrischen Landkreis Unterallgäu seit Jahrzehnten vor, wie Klima- und Umweltschutz durch Fertigholzbau bei Häusern, Wohnungen und Sanierungen gelingen könne. Der Preis wird am 29. Oktober in Lübeck von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreicht.