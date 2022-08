Fairtrade Baumwolle kennzeichnet sozialverträgliche Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Baumwollproduktion. Die Lizenzgebühren und ein Anteil des Fairtrade-Aufpreises werden für Projekte in den Produktionsländern genutzt. Das Siegel stellt außerdem Anforderungen an einen umweltverträglichen Baumwollanbau. Siegelinhaber ist der Fairtrade-Dachverband.