Laut Studie Industrie kann mit 52 Milliarden Euro klimaneutral werden

„Wenn Industrie und Politik die aktuelle Energiekrise als Chance ansehen und jetzt entsprechende Maßnahmen einleiten, stehen die Aussichten für eine grüne Industrie-Revolution sehr gut“, sagte Ökonom Zimmer. Für die Industrie könnten sich diese Investitionen angesichts der höheren Effizienzen und der erwarteten Amortisierung lohnen. Durch die Investitionen würden die industriellen CO2-Emissionen in der EU um 265 Mega-Tonnen gesenkt, was 92 Prozent der aktuellen Emissionen entspreche. „Um eine Tonne CO2 pro Jahr zu vermeiden, sind also durchschnittlich Investitionen von 790 Euro notwendig“, sagte Zimmer. „Bei dem aktuellen CO₂-Preis würde sich die Investitionssumme also nach acht Jahren amortisieren.“