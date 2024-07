Laut Copernicus-Klimawandeldienst Sonntag war weltweit heißester Tag seit Beginn der Aufzeichnungen

Laut Copernicus könnte der weltweite Tagesrekord in den kommenden Tagen erneut gebrochen werden, bevor die Temperaturen im weltweiten Durchschnitt voraussichtlich sinken. In diesem Jahr sind schon eine Reihe von Temperatur-Rekorden gefallen. Der vergangene Monat war der heißeste Juni seit Beginn der Aufzeichnungen. Damit wurde bereits den 13. Monat in Folge ein Temperaturrekord aufgestellt.