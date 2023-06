Prognose des Wetterdienstes NRW droht heißer Sommer – Gefahr von Trockenheit und Waldbränden

Das Land Nordrhein-Westfalen muss sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf höhere Temperaturen und geringere Niederschlagsmengen in diesem Sommer einstellen. Nach der aktuellen Prognose der Behörde ist in den Monaten Juni bis August mit einer Wettererwärmung von 0,5 bis ein Grad gegenüber dem Mittel der Jahre 1991 bis 2020 zu rechnen. Zugleich dürften im Schnitt in dieser Zeit zehn bis 20 Liter weniger Niederschlag pro Quadratmeter fallen – bei einer mittleren Regenmenge von 220 Litern pro Quadratmeter.