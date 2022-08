2. Second-Hand-Geräte kaufen

Ein fair produziertes Gerät zu finden ist also gar nicht so einfach. Eine Alternative kann es deshalb sein, gebrauchte Geräte zu kaufen. Sie erhalten damit immerhin eine längere Nutzungsdauer, was die Umweltbilanz verbessert.

Gebrauchte Geräte kann man natürlich von Privatpersonen kaufen. Doch es gibt auch zahlreiche Onlinehändler, die die Geräte prüfen und teilweise sogar eine Garantie bieten. Ein Blick auf Rebuy, Refurbed oder MySwoop kann sich lohnen. Bei Grover kann man Geräte auch mieten: ideal für alle, die eine Balance suchen zwischen Nachhaltigkeit und den neuesten Trends.