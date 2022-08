Das RP-Klimahaus : Wie funktioniert eigentlich ein Windrad?

Es werde Licht: Windenergie gilt als zukunftsträchtig. Aber wie funktioniert die eigentlich? Foto: dpa/Christian Charisius

Düsseldorf Selbst im Kleinen kann man es beobachten: Weht draußen ein laues Lüftchen, fängt sich das Windspiel im Garten an zu drehen. So weit so gut. Aber wie funktioniert das eigentlich im Großen? Und wie wird aus Wind Strom?

Wind bringt Bewegung - erst in die Luft der Atmosphäre und dann zum Beispiel in Blätter von Bäumen oder die Flügel eines Windrades. Wer dieses Phänomen schon einmal bewusst beobachtet hat, hat das erste Grundprinzip der Windenergie erfasst. Fragt sich nur: wie geht es dann weiter? Was bringt ein sich drehendes Windrad?

Es ist nicht ganz klar, wer überhaupt das Prinzip der Windenergie als erster genutzt hat. Klar hingegen ist, dass kaum eine Energiequelle schon so lange von Menschen genutzt wird wie der Wind. Zunächst aber nicht zur Stromgewinnung, sondern zum Mahlen von Getreide, bei dem der Wind als Antrieb für ein Gewinde genutzt wurde. Dieses trieb schlicht und ergreifend ein Mühlrad an und zerdrückte Getreidekörner.

Info Weitere Artikel im Schwerpunkt „Strom und Elektrogeräte“ des Klimahauses Wie kann ich zu Hause möglichst viel grünen Strom nutzen? Repair, Reuse, Recycle - Und kaufe richtig! (3. August) 7 nachhaltige Alternativen für Smartphone, Laptop & Co (3. August) Wie eine Lampe im Repair Café repariert wird (3. August) 7 Dinge, die Sie tun können, um Elektrogeräte nachhaltiger zu nutzen (4. August) Wie ein Langenfelder seinen Traum vom autarken Haus verwirklichte (5. August) Weitere Artikel zum Thema finden Sie in unserem RP-Klimahaus.

Ganz so simpel funktionieren hochmoderne Hightechgeräte wie Windräder allerdings nicht. Auch wenn der Grundansatz der gleiche geblieben ist, laufen sie computergestützt und teils smart. Am Ende erhält man kein Mehl, sondern Strom.

Mittlerweile haben sich in Deutschland Windräder mit drei Rotorblättern durchgesetzt, deren Größe stark variieren kann. Auf dem Meer, also in Offshore-Windparks, kann der Durchmesser über 200 Meter betragen, an Land haben viele Windräder hingegen oft nur einen Durchmesser von 65 Metern.

Damit der Wind möglichst effektiv eingefangen werden kann, versuchen viele Unternehmen ihre Windräder möglichst hoch zu konzipieren. Ein durchschnittliches Windrad ist rund 100 Meter hoch. Demgegenüber stehen Modelle, die die 200 Meter Grenze knacken. In Schipkau in der Lausitz wird sogar an einer 300 Meter hohen Anlage gebaut. Von dieser versprechen sich die Beteiligten eine 40 Prozent höhere Windausbeute.

Was bei den Modellen jeder Größe gleich ist: „Dem Wind kann rein physikalisch nicht mehr als 59 Prozent der Leistung entnommen werden“, schreibt der Bundesverband der Windenergie. Das bedeutet, dass die kinetische Energie, also die Bewegungsenergie des Windes, nur teilweise in elektrische Energie umgewandelt werden kann. Bereits davor muss er zunächst in mechanische Rotationsenergie gewandelt werden.

Am Ende des Turms eines jeden Windrads, an dem Punkt, an dem die Rotorblätter zusammengehalten werden, befindet sich die sogenannte Gondel. In ihr dreht sich der Rotor, der wiederum mit einem Generator verbunden ist. „Je schneller sich die Spule im Inneren des Generators dreht, desto mehr Strom wird erzeugt“, schreibt der Energiekonzern Enercity auf seiner Website. Damit dabei möglichst jeder aufkommende Wind genutzt werden kann, ist die Gondel beweglich. Sie kann sich also in Richtung des Windes bewegen. Auch jedes einzelne Rotorblatt kann sich so drehen, dass die Luft optimal in die Flügel greift.

Durch solch ausgeklügelte Systeme ist es möglich zwischen 400 bis zu 1000 Volt elektrische Energie zu erzeugen. Nutzbar wird diese Spannung allerdings erst durch die sogenannte Transformation. Bei dieser wird die Energie so umgewandelt, dass der Endverbraucher zu Hause sie nutzen kann: In 50 Hertz-Frequenz-Strom. Diesen Umwandlungsjob übernimmt ein sogenannter Umrichter.