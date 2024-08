Weltwetterorganisation warnt Juli einer der heißesten jemals gemessenen Monate

Die WMO schaute sich unter anderem Daten der US-Klimabehörde NOAA an, die vermeldete, dass noch nie in den 175 Jahre zurück reichenden Einträgen ein so heißer Juli aufgezeichnet worden sei. Demnach war der Juli der 14. Monat in Folge mit rekordhohen globalen Temperaturen. Der Klimawandeldienst Copernicus der Europäischen Union hingegen hatte den zweitheißesten Juli gemessen, wobei bei ihren Messungen der Juli 2023 der heißeste war.