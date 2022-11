Neuer Klima-Protest : Aktivistinnen kleben sich an Warhols Suppen fest

Canberra Aktivisten haben sich an die berühmten Campbell’s Suppendosen von Popart-Künstler Andy Warhol geklebt. Über Twitter forderten sie, die Subventionierung von fossilen Brennstoffen zu beenden.

Eine der Aktivistinnen erklärte in einer Mitteilung: „Andy Warhol hat in dieser ikonischen Serie den verrückt gewordenen Konsum dargestellt, und jetzt haben wir den Kapitalismus, der verrückt geworden ist.“ Das Museum wollte die Aktion nicht näher kommentieren und betonte nur, die Polizei sei eingeschaltet. Die betroffenen Siebdrucke seien vorübergehend entfernt und gereinigt worden, bevor sie wieder an ihren Platz gehängt worden seien, berichtete der australische Sender ABC.

Vor der derzeit in Scharm el Scheich in Ägypten stattfindenden 27. Weltklimakonferenz (COP27) war es in vielen europäischen Ländern und auch in Deutschland bereits zu ähnlichen Protesten gekommen. Am Samstag hatten sich im Prado-Museum in Madrid zwei Klimaaktivisten an die Rahmen zweier berühmter Bilder des spanischen Meisters Francisco de Goya geklebt.