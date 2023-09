Planetare Belastungsgrenzen sind überschritten Dem Patienten Erde geht es nicht gut

Landnutzung/Entwaldung Kritisch ist auch die fortschreitende Entwaldung der Erde. Die Umwandlung von Wald in Land, die Abholzung des Amazonas-Regenwalds und immer mehr Waldbrände sind demnach die Ursachen für das rapide Verschwinden von Flächen. Erst im Sommer hatten gewaltige Brände in Kanada viel Wald vernichtet: Es brannte auf einer Fläche, die fast der Hälfte der Landesfläche Deutschlands entsprach. Die Forscher haben als Überlastungsgrenze markiert, wenn nur noch 75 Prozent der weltweiten Wälder intakt sind. Derzeit gilt das aber nur noch für 60 Prozent der Wälder, in Asien sieht es am schlimmsten aus. Dabei werden die Wälder gebraucht, um Kohlendioxid (CO 2 ) per Fotosynthese in Sauerstoff zu verwandeln. Ein Verlust der Wälder heizt die Erderwärmung weiter an. Folglich wäre eine Wiederaufforstung der beste Klimaschutz: Würde man die gesamte globale Waldfläche wieder auf das Niveau des späten 20. Jahrhunderts bringen, könnte dies bis zum Jahr 2100 den CO 2 -Gehalt in der Atmosphäre deutlich senken, schreiben die Forscher. Das könnte die Erderwärmung verringern.