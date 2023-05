Petersberger Klimadialog in Berlin Das Weltklima in der Strafraumzone

Scholz hat sich zu einem früheren Zeitpunkt mal den Song aus der Fußball-Fankurve „You‘ll never alone“ ausgeliehen, als er den Menschen in Deutschland Entlastungen wegen der hohen Energiepreise ankündigte. Nun streift er in seiner Rede über eine globale Energiewende und was Deutschland dabei tun könne, wieder das Thema Fußball. Seine Regierung werde beim Weg in ein neues Energiezeitalter „nach vorne schauen und handeln“. Alles eine große Baustelle. Das Weltklima in der Strafraumzone. 43 Fußballfelder mit Photovoltaikanlagen müssten dazu in Deutschland errichtet werden -- 43 Fußballfelder wohl gemerkt jeden Tag. Scholz hat dann noch ein Lob für den Gastgeber der nächsten COP28 in Dubai parat. Die Vereinigten Arabischen Emirate seien gerade dabei, sich von einem der größten Exporteure fossiler Energie zu einem der wichtigsten Produzenten erneuerbarer Energien zu entwickeln. Deren Industrieminister Al-Jaber betont, dass er sein Amt als designierter Präsident der COP28 „mit großer Demut angehe“. Al-Jaber sagt: „Wir müssen das Spiel drehen.“ Auf dem Fußballplatz und in der Weltklimapolitik.