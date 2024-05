27 Jahre nach Container-Unfall Warum Tracey Williams Legosteine am Strand aufsammelt

Williams sucht Schätze an Stränden, solange sie denken kann. In ihrer Kindheit in den Sechzigerjahren hatte sie mit ihren Eltern in Cornwall das Übliche gesammelt: Muscheln, Meerglas, Kieselsteine. In den Neunzigerjahren führte sie die Tradition mit ihren eigenen Kindern weiter. 2010 dann zog sie um, an die Nordküste von Cornwall – „und bei meinem ersten Strandbesuch stolperte ich sofort über eine kleine gelbe Lego-Schwimmweste. Auch dreizehn Jahre später wurden sie also noch angespült. Ich war verblüfft.“