Übeltäter Feinstaub Verpesten Osterfeuer die Luft?

Fakten: Osterfeuer - wie auch herkömmliche Lagerfeuer - haben negative Auswirkungen auf Menschen und Umwelt. Der Feinstaub, der beim Verbrennen entsteht, gerät in die Luft und ist schädlich für die Gesundheit. „Je kleiner die Partikel sind, desto tiefer können sie in den Körper, in die Lunge und bis in den Blutkreislauf eindringen“, sagt Ute Dauert vom Umweltbundesamt. So können sie dem Herz-Kreislauf-System schaden.