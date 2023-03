ZDF-Wetterfrosch Özden Terli „Wir müssen mehr über Klimawandel sprechen“

Bis Dienstag treffen sich in Bremerhaven 80 Fachleute und Interessierte, um über die zunehmenden Dürren und die damit verbundene Wasserknappheit zu reden. Dabei wird auch darüber diskutiert, wie sich Städte, Gemeinden, Unternehmen und Menschen in ganz Deutschland in Zukunft darauf einstellen können. Die Bandbreite der Debatte reicht von Investitionen in regenerative Energien über Risikomanagement und Bewässerungskonzepte in der Landwirtschaft bis zu Nutzpflanzen, die an trockenere Böden angepasst sind.