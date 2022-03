3,3 Millionen Tonnen : Fast die Hälfte aller Emissionen durch Unternehmen verursacht

Für die Untersuchung schaute sich die SZ Konzerne an, die zum Handel mit Emissionszertifikaten verpflichtet sind. Foto: dpa/Jens Büttner

Laut einer Untersuchung der „Süddeutschen Zeitung“ sind nur 30 Unternehmen für ein Drittel der deutschen Treibhausgas-Emissionen verantwortlich. Die Reaktion der Unternehmen fällt unterschiedlich aus.

Mehrere hundert Unternehmen in Deutschland sind einer Analyse der "Süddeutschen Zeitung" zufolge für einen großen Teil der Treibhausgas-Emissionen hierzulande verantwortlich. Rund 1800 Stahlwerke, Raffinerien, Kohlekraftwerke oder Glasfabriken stießen in den Jahren 2013 bis 2020 fast die Hälfte aller Emissionen aus – insgesamt fast 3,3 Milliarden Tonnen, wie die "SZ" am Montag berichtete. Eine kleine Gruppe von 30 Unternehmen verursachte demnach 36 Prozent der Treibhausgas-Emissionen.