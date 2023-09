Studie zum Schwarzwald Noch nie sind so viele Bäume abgestorben

Die Aktivisten von Fridays for Future wollen am Freitag mit bundesweiten Aktionen Tempo beim Klimaschutz einfordern. Man kann über die Art der Proteste streiten, doch die Lage ist ernst. Die acht wärmsten Jahre waren die vergangenen acht. Der Sommer 2023 war weltweit der heißeste seit Beginn der Aufzeichnungen. Das bedroht auch Wälder: Noch nie sind so viele Bäume abgestorben, wie Heinrich Spiecker von der Universität Freiburg nun zeigt.