„Esst Fleisch“ Naturschützer warnt vor veganer Ernährung – hat er recht?

Der Forstwissenschaftler kennt sich aus in Sachen Natur wie nur wenige. Seine Argumente lassen sich also nicht einfach beiseite wischen. Gerade die extensive Viehhaltung in Bayern und anderen Bundesländern auf großen Flächen widerspricht auch nicht dem Tierschutz, selbst wenn das Vieh im Winter im Stall bleibt. Das ist etwas ganz anderes als die „Tierfabriken“ etwa in Niedersachsen oder Dänemark.