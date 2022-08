Schafwolle

Schafwolle ist sozusagen ein Hightech-Produkt natürlichen Ursprungs. Bei Wolle handelt es sich um einen nachwachsenden Rohstoff, der zu Textilien verschiedenster Art verarbeitet werden kann. Wolle ist atmungsaktiv, wärmend oder kühlend und zugleich feuchtigkeitsabweisend. Außerdem verfügt Wolle über eine natürliche Selbstreinigungsfunktion: Gerüche werden kaum aufgenommen und ein Auslüften reicht häufig, damit das Material wieder frisch riecht. Wollprodukte zu waschen ist also meist nicht nötig.

Wichtig beim Kauf von Wollprodukten ist, darauf zu achten, woher die gewonnene Wolle stammt und unter welchen Bedingungen die Schafe geschoren werden. Vor allem Merinowolle ist hier in den vergangenen Jahren aufgrund des leidvollen Mulesing-Verfahrens in Verruf geraten. Dieses Verfahren wird vor allem bei Schafen in Neuseeland und Australien praktiziert und ist in Deutschland grundsätzlich verboten. Bei der Prozedur soll der Befall durch Fliegenmaden verhindert werden, was allerdings sehr schmerzhaft für die Tiere ist. Deshalb sollte darauf geachtet werden, dass die Wolle entsprechend anerkannte Zertifizierungen wie kbT (kontrolliert biologische Tierhaltung), Naturtextil IVN Best, GOTS oder RWS (responsible Wool Standards) aufweist.