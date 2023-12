Nach Eklat bei der Klimakonferenz in Dubai Neuer COP28-Beschlussentwurf ruft zu „Umstieg“ weg von Fossilen auf

Der neue zentrale Beschlussentwurf der Weltklimakonferenz in Dubai ruft zu einem „Übergang“ weg von fossilen Energien auf. Damit wurde der am Mittwochfrüh in Dubai vorgelegte Text in langwierigen Verhandlungen im Vergleich zum vorherigen Entwurf nachgeschärft, der nur eine „Verringerung“ der Förderung und Nutzung der Fossilen vorgesehen hatte. Länder wie Deutschland setzten sich aber nach wie vor nicht mit ihrer Forderung durch, einen weltweiten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas zu vereinbaren.