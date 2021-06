Erkenntnisse der „Mosaic“-Expedition : So schnell zog sich die Arktis noch nie zurück

So schnell zog sich die Arktis noch nie zurück

Berlin Nicht nur, dass die Ausdehnung des Eises im Sommer 2020 nur noch halb so groß wie vor Jahrzehnten gewesen ist: Während der einjährigen „Mosaic“-Expedition in der zentralen Arktis hat sich das Eis zudem schneller zurückgezogen als je zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen.

Das sagte der damalige Fahrtleiter Markus Rex vom Alfred-Wegener-Institut (AWI) am Dienstag in Berlin. Zugleich sei das Eis nur noch halb so dick wie vor fast 130 Jahren gewesen.