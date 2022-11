Versicherungs-Umfrage : Mehrheit sieht Klimawandel als größtes Zukunftsrisiko

Eine Mehrheit in Deutschland sieht den Klimawandel als größtes Zukunftsrisiko an (Symbolbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Köln Laut einer Umfrage des Versicherungsunternehmens AXA sehen die Deutschen den Klimawandel als größtes Risiko für die Zukunft. Auch die Energieversorgung bereitet sorgen.

Die Mehrheit der Menschen in Deutschland sieht den Klimawandel als größtes Risiko der Zukunft. Dies ergab eine Umfrage, die das Versicherungsunternehmen AXA am Donnerstag in Köln veröffentlichte. Demnach gaben 54 Prozent der Befragten Sorgen wegen des Klimawandels an. Weitere Zukunftsrisiken sehen die Deutschen zu 41 Prozent zudem in der Energieversorgung und zu 40 Prozent in gesellschaftlichen Spannungen.