Finanzhilfen für den Kampf gegen die Folgen Tropenparadies Mauritius sieht sich vom Klimawandel bedroht

Die Insel im Indischen Ozean gilt auch als Finanzparadies. Viele Investoren sehen Mauritius als ideale Plattform, um auf dem afrikanischen Festland Geschäfte abzuwickeln - was in der Vergangenheit wiederholt zu Kritik an der Steueroase geführt hatte. Kritiker führten unter anderem an, dass den anderen afrikanischen Staaten so Steuermillionen entgehen. „Das stimmt so nicht und ist unfaire Kritik“, sagte Seeruttun: „Von Mauritius aus werden 82 Milliarden US-Dollar auf dem afrikanischen Festland investiert, was 4,2 Millionen direkte Arbeitsplätze schafft und 6,5 Milliarden an Steuern generiert“. Mauritius halte sich an alle OECD-Standards.