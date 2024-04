EU-Klimadienst Copernicus März 2024 war der wärmste der Wettergeschichte

Der vergangene März war der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Wie der EU-Klimadienst Copernicus am Dienstag mitteilte, lag die globale Durchschnittstemperatur 1,68 Grad über dem Mittel der vorindustriellen Zeit. Mit 14,14 Grad Lufttemperatur war der vergangene Monat demnach 0,73 Grad wärmer als im Durchschnitt von 1991 bis 2020 und 0,10 Grad wärmer als der bisherige Rekord-März 2016. Damit verzeichne man nun den zehnten Monat in Folge einen neuen Höchstwert, so Copernicus.