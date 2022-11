Kritik an Berichterstattung : „Letzte Generation“ sieht sich Hetze ausgesetzt

Hamburg Seit Anfang des Jahres haben sich Mitglieder der „Letzten Generation“ wiederholt auf Straßen und Autobahnzufahrten festgeklebt. In Berlin wurde am Montag ein Rettungseinsatz behindert, nachdem die Protestgruppe einen Stau ausgelöst hatte.

Die Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ kritisieren laut einem Bericht des „Spiegels“ eine „Welle der Vorwürfe, Unwahrheiten und Hetze“ gegen sich. In einem Statement der Gruppe, das dem Magazin vorliegt, werfen sie den Medien vor, nicht objektiv zu berichten. Es sei schockierend, dass man sich „auf die einfachsten Prinzipien in einer Demokratie - wie neutrale, faktenbasierte Berichterstattung“ nicht verlassen könne.

Seit Anfang des Jahres haben sich Mitglieder der „Letzten Generation“ wiederholt auf Straßen und Autobahnzufahrten festgeklebt. Zuletzt klebten sich Aktivistinnen und Aktivisten in mehreren Museen an Kunstwerken fest und schütteten Lebensmittel wie Kartoffelbrei auf wertvolle Bilder.

Öffentliche Kritik an der Gruppe verschärfte sich, nachdem sich am Montag nach Recherchen des Berliner „Tagesspiegels“ der Rettungseinsatz nach einem Fahrradunfall in Berlin wegen eines von der „Letzten Generation“ verursachten Verkehrsstaus einige Minuten verzögert hatte. Die verletzte Radfahrerin starb am Donnerstag. Ob sie ohne die Verzögerung überlebt hätte, ist unklar.