“Letzte Generation“ : Klima-Protest auf dem Brandenburger Tor

Berlin Zwei Aktivistinnen der Klimaprotestgruppe „Letzte Generation“ sind am Mittwoch auf das Brandenburger Tor geklettert. Die Aktion reiht sich in eine Reihe teils umstrittener Protestformen der Gruppe ein.

Auf dem riesigen Bauwerk wirken die Menschen wie kleine Spielfiguren. Am Mittwoch sind zwei Aktivistinnen für den Klimaschutz auf das Brandenburger Tor geklettert. An dem Bauwerk in Deutschlands Hauptstadt Berlin brachten sie ein großes Plakat an. „Wir rasen weiter ungebremst in die Klimakatastrophe“, rief eine Aktivistin in ein Megafon. „Wenn wir überleben wollen, dann müssen wir jetzt zusammenkommen und handeln.“