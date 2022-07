Legal und unreguliert : Methan-Lecks in USA beschleunigen Klimawandel

Eine Kuh überquert ein Feld, während im Hintergrund ein Ölpumpenheber und eine Fackel stehen, die Methan und andere Kohlenwasserstoffe im Permian Basin abbrennt. Foto: dpa/David Goldman

Lenorah Methan trägt besonders stark zur Erderwärmung bei. Dennoch stoßen im Südwesten der USA Gas- und Ölunternehmen unbehelligt riesige Mengen davon aus. Ein geplantes Gesetz gegen die Verschmutzung hatte Donald Trump ausgebremst.

Für das bloße Auge wirkt die Verdichterstation Mako im Westen von Texas unscheinbar. Sie ähnelt Zehntausenden anderen Öl- und Gasanlagen im ölreichen Permbecken im mittleren Süden der USA. Was durch den Maschendrahtzaun nicht zu sehen ist, sind die Schwaden unsichtbarer Gase, die aus den strahlend weißen Speichertanks in den wolkenlosen Himmel aufsteigen.

Jede Stunde stößt die Mako-Station, die einer Tochter des Versorgungsunternehmens West Texas Gas Inc. gehört, schätzungsweise 870 Kilogramm des gefährlichen Treibhausgases Methan aus. Das entspricht demselben ökologischen Fußabdruck wie die tägliche Verbrennung von sieben Tankwagen voll Benzin.

Doch die gewaltigen Emissionen der Anlage sind nicht illegal und werden nicht einmal reguliert. Und Mako ist nur einer von 533 sogenannten Super-Emittenten, die im vergangenen Jahr bei einer Luftbildvermessung im Permbecken erfasst wurden. Umgesetzt wurde die Untersuchung von Carbon Mapper, einer Kooperation von Forschenden an Universitäten und dem Strahlenantriebslabor der US-Raumfahrtbehörde NASA.

Foto: Shutterstock/stockwerk-fotodesign Infos Zehn Dinge, die Sie im Zusammenhang mit der CO2-Steuer wissen sollten

Die Gruppe dokumentierte massive Mengen an Methan, die von Hunderten Öl- und Gasförderbetrieben im Permbecken in die Atmosphäre ausgestoßen werden. Die rund 400 Kilometer breite, knochentrockene Fläche entlang der Grenze zwischen Texas und New Mexiko war vor einer Milliarde Jahren der Boden eines flachen Sees.

Es seien Jahr für Jahr dieselben Verschmutzer, sagt der Wissenschaftler Riley Duren von der University of Arizona, der Carbon Mapper leitet. Die Initiative identifizierte die 533 Super-Emittenten lediglich über deren GPS-Koordinaten. Die AP ermittelte mithilfe von staatlichen Lizenzen, Pipeline-Karten, Grundbüchern und anderen öffentlichen Dokumenten die höchstwahrscheinlich verantwortlichen Unternehmen. Mindestens 164 der Anlagen befinden sich demnach im Besitz von nur zehn Firmen. Allein West Texas gehören elf davon.

Das von diesen Unternehmen freigesetzte Methan wird das Klima für Jahrzehnte beeinträchtigen und zu weiteren Hitzewellen, Hurrikanen, Waldbränden und Überschwemmungen beitragen. Heutzutage befindet sich fast dreimal so viel Methan in der Luft wie in vorindustriellen Zeiten. Im vergangenen Jahr war der stärkste Anstieg bisher zu beobachten.

Die erderwärmende Wirkung von Methan ist über einen Zeitraum von 20 Jahren hinweg 83 Mal stärker als das Kohlendioxid aus Auto-Auspuffen und Fabrik-Schornsteinen. Der US-Kongress und die Umweltschutzbehörde EPA sind an einer Regulierung des unsichtbaren Gases weitgehend gescheitert. Damit liegt es nun an den Öl- und Gasproduzenten – von denen einige gegen mögliche Regulierungen gekämpft haben – selbst, ihre Methan-Emissionen zu kürzen.

„Methan ist ein extremer Schadstoff“, sagt die Klimaexpertin Kassie Siegel von der Umweltorganisation Zentrum für Biologische Diversität. „Wenn Kohlendioxid der Grill unseres sich erhitzenden Planeten ist, dann ist Methan ein Schweißbrenner.“ Nach Angaben ihrer Kollegin Ilissa Ocko vom Environmental Defense Fund ist Methan für ein Viertel der globalen Erwärmung verantwortlich. Ohne eine drastische Senkung des Ausstoßes sei das Ziel, die Erderwärmung künftig auf zwei Grad zu begrenzen, nicht zu erreichen, erklärt sie.

Methan-Emissionen sind indes besonders schwer nachzuverfolgen, weil sie nicht kontinuierlich ausgestoßen werden: So kann aus einem alten Bohrloch an einem Tag das Gas ausströmen, am nächsten aber nicht.

AP-Journalisten besuchten jedoch im Oktober mehr als zwei Dutzend Anlagen, die laut Carbon Mapper ständig Methan freisetzen. Die Wissenschaftler des Projekts wiesen mit Infrarot- und Videotechnik nach, dass das Gas dauerhaft aus Pipeline-Verdichtern, Tankanlagen, Fackeln und anderer Produktionsinfrastruktur austritt. Zum Teil sind das bis zu etwa 410 Kilogramm pro Stunde.

Mit das Bemerkenswerteste an dieser Art der Umweltverschmutzung ist, dass die Betreiber ihr eigenes Erzeugnis verschwenden. Denn Methangas ist kein Abfallprodukt, sondern ein gezielt gefördertes, verarbeitetes und weltweit verkauftes Zielgas. Doch die Fördermethode des Frackings hat aus den Schiefervorkommen im Permbecken so große Mengen an Erdgas erschlossen, dass das Pipeline-Netz nicht mehr zur Aufnahme und zum Transport ausreicht.

Im Ergebnis wird immer noch Erdgas routinemäßig verbrannt - obwohl bereits Milliarden Dollar in neue Terminals an der Golfküste investiert worden sind, um das Überangebot an US-Gas ins Ausland zu verschicken. Betroffene Unternehmen gelobten auf AP-Anfrage Besserung und beteuerten, sich um eine Senkung des Methan-Ausstoßes zu bemühen.

Dass sie gesetzlich dazu verpflichtet werden könnten, ist vorerst nicht absehbar. Zwar hatte der damalige US-Präsident Barack Obama im Mai 2016 einen Klimaschutzplan bekannt gegeben, wonach die Emissionen bis 2025 um 40 Prozent reduziert werden sollten. Sein Nachfolger Donald Trump kassierte das Gesetz jedoch vor Inkrafttreten. Präsident Joe Biden wies an seinem ersten Tag im Amt die EPA an, neue Regelungen festzulegen; der Prozess dauert noch an.

Den AP-Recherchen zufolge geben die Super-Emittenten im Permbecken ihren Methan-Ausstoß gegenüber der Regierung offenbar oft zu niedrig an. Konsequenzen gab es deswegen noch nie. In Texas gehen die Behörden nach Angaben ehemaliger Mitarbeitender besonders nachlässig gegen Methan-Emittenten vor. Das Mako-Werk wurde laut Unternehmensangaben seit seinem Bau 2018 noch nie von der Umweltbehörde kontrolliert.

Weltweit steigt unterdessen trotz des Bemühens vieler Staaten, ihre CO2-Bilanz zu verbessern, die Nachfrage nach Erdgas. Allein in diesem Jahr haben sich seit Beginn des Kriegs in der Ukraine die Gaslieferungen der USA nach Europa verdreifacht. Entsprechend boomt die Produktion im Permbecken - ungebremst.

(albu/dpa)