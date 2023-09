Bundesweiter Klimastreik Das Klima-Theater der Letzten Generation

Die Klimaschutz-Bewegung Fridays for Future ruft für diesen Freitag zum globalen Klimastreik auf, in Hunderten Städten soll es Aktionen geben. Die Ziele sind aller Ehren wert: Das Klima ist in einem bedenklichen Zustand. Erst gerade haben Experten in einer nüchternen Analyse der Patientin Erde bescheinigt, in keinem guten Zustand zu sein. In sechs von neun Kategorien ist die Erde bereits überlastet. Noch ist Zeit, eine wirksame Behandlung einzuleiten, auch wenn die Nebenwirkungen durchaus hart sind.