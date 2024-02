Klimawandel verschärft sich Wenn die Welt das 1,5 Grad-Ziel reißt

Die schlechten Nachrichten reißen nicht ab, die jüngste kommt vom Ende der Welt: Das Eisschild in der Westantarktis ist in weniger als 200 Jahren an einer Stelle um 450 Meter dünner geworden, haben Forscher der University Cambridge ermittelt. Das war zwar nach dem Ende der letzten Eiszeit, belege aber, dass nach Erreichen eines Kipppunkts Eis in der Antarktis sehr schnell schwinden könne. Zuvor hatte der EU-Klimawandeldienst Copernicus mit einer Nachricht aufgeschreckt: Die Erderwärmung ist zwölf Monate lang dauerhaft über 1,5 Grad Celsius gestiegen. Nun ist das Klimaziel in Gefahr – mit drastischen Konsequenzen.