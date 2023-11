Vor UN-Klimakonferenz Warum der Klimawandel die Gesundheit von Frauen härter trifft

Nun wollen Aktivisten die bevorstehende UN-Klimakonferenz COP28 in Dubai (30.11 bis 12.12.) nutzen, um Politikmacher zu Antworten auf die unverhältnismäßigen Auswirkungen des Klimawandels auf Frauen und Mädchen insbesondere in armen Gebieten zu drängen. Ihre Empfehlungen schließen das Sicherstellen von Landrechten für Frauen und die Förderung von Frauenkooperativen ein. Auch sollen Frauen ermutigt werden, sich an führender Stelle an der Entwicklung von Klimamaßnahmen zu beteiligen und Staaten - insbesondere Entwicklungsländer wie Indien - mehr Geld in ihren Haushalten bereitstellen, um Geschlechtergleichheit in der Klimapolitik zu gewährleisten.