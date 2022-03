Folgen des Klimawandels : Bericht australischer Behörde bestätigt neue Korallenbleiche am Great Barrier Reef

Sydney Australien schlägt wegen einer erneuten Korallenbleiche am Great Barrier Reef als Folge der Erderwärmung Alarm. Luftbilder von dem mehr als 2300 Kilometer langen Riff hätten eine „massenhafte Bleiche bestätigt“.

In dem am Freitag veröffentlichten Bericht auf Grundlage von Luftbildern stellte die für das Riff zuständige Behörde fest, dass das weltgrößte Korallenriff an Australiens Nordostküste unter der vierten Korallenbleiche seit 2016 leidet. Das durch den Klimawandel verursachte Phänomen bedroht ein riesiges Ökosystem, in dem tausende Tierarten leben.