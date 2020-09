Folgen der Klimakrise : Meereis der Arktis auf zweitkleinste Fläche geschrumpft

Boulder Das Meereis in der Arktis ist in diesem Sommer überdurchschnittlich stark geschmolzen - bis auf den zweitkleinsten Wert seit Beginn der Messungen vor mehr als 40 Jahren. Experten schlagen Alarm.

Mit 3,74 Millionen Quadratkilometern sei in der vergangenen Woche wahrscheinlich das Minimum für dieses Jahr erreicht worden, teilte das Nationale Schnee- und Eisdatenzentrum (NSIDC) der USA in Boulder im Bundesstaat Colorado am Montag (Ortszeit) mit.