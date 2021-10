Studie : Klimawandel wird teuer für Deutschland und andere G20-Staaten

Berlin Der Klimawandel hat schwere Folgen für Deutschland und seine Wirtschaft. Experten warnen die G20-Staaten vor jährlichen Einbußen von mindestens vier Prozent der Wirtschaftsleistung durch den Klimawandel.

Vor dem Gipfel der großen Industrieländer (G20) am Wochenende in Rom und dem Sonntag beginnende Weltklimatreffen (COP26) im schottischen Glasgow warnten die Wissenschaftler, dass die G20-Staaten durch den Klimawandel 2050 im Schnitt mindestens vier Prozent ihrer Wirtschaftsleistung (BIP) pro Jahr einbüßen dürften. Bis 2100 wären es sogar acht Prozent, warnten die Wissenschaftler.

Hitzewellen könnten in Deutschland zwischen 2036 und 2065 etwa 14 mal häufiger auftreten als heute, heißt es in dem Bericht weiter. Dürren in der Landwirtschaft dürften um 74 Prozent steigen. Ost- und Mitteldeutschland könnten am stärksten betroffen werden. „Eine drastische Reduktion der CO2-Emissionen würde viele dieser Entwicklungen abschwächen“, hieß es weiter.