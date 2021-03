Studie zum Klimawandel : Dürren der letzten Jahre waren "die schlimmsten seit 2000 Jahren"

Gras wächst auf dem trockenen und rissigen Ackerboden eines Blaukrautfeldes in Bayern (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Paris Die seit 2015 in Europa festgestellten Dürreperioden sind die schlimmsten seit mehr als 2000 Jahren. Das hat ein Wissenschaftlerteam unter der Leitung von Ulf Buntgen von der Universität Cambridge festgestellt.

Die Forscher stellen ihre Studie in der Fachzeitschrift "Nature Geoscience" vor, die am Montag erschien. Sie nutzten für ihre Vergleiche Eichenringe, die bis zu 2110 Jahre alt waren und damit in die Zeit der alten Römer zurückreichen.

Die Forscher stellten einen Langzeit-Trend zu trockener Witterung fest, der sich ab 2015 rasant beschleunigte. Sie gehen davon aus, dass die Veränderungen des Klimas durch die Aktivitäten von Menschen verursacht werden, die den so genannten Jetstream beeinflussen.

"Klimawandel heißt nicht, dass es überall trockener wird", erläuterte Buntgen. "Mancherorts mag es feuchter und kälter werden, aber die Extreme werden zunehmen." Dies könne für die Landwirtschaft, die Ökosysteme und die Menschen insgesamt "verheerende" Auswirkungen haben. Nach seinen Feststellungen habe es in Zentraleuropa seit 2015 "extreme" Hitze- und Dürreperioden gegeben.

Foto: dpa/Paul Zinken 30 Bilder Dürre, Sonne, Gewitter - Wetterextreme in NRW 2020

Für die Studie wurden 147 Eichenbäume herangezogen, die zum Teil aus alten Gebäuden und von archäologischen Fundorten stammten. Die Forscher nutzten aber auch noch lebende Bäume. Die für die Untersuchungen herangezogenen Eichen stammten aus der Tschechischen Republik und aus Bayern. Bei den Untersuchungen wurden die Sauerstoff- und Karbon-Isotope von 27.080 Wachstumsringen ausgewertet, um Rückschlüsse auf die Verfügbarkeit von Wasser und die Auswirkungen von Hitze zu ziehen.

Insgesamt ergab sich der Trend, dass das Klima in Europa allmählich trockener wird. Gegen den Trend gab es besonders feuchte Sommer in den Jahren um 200, 720 und 1100. Besonders trockene Sommer wurden für die Jahre um 40, 590, 950 und 1510 festgestellt. Die für die Jahre 2003, 2015 und 2018 ermittelten Werte zur Trockenheit gingen weit über das hinaus, was für den gesamten untersuchten Zeitraum von 2110 Jahren galt.

In einem 2019 von "Nature Climate Change" veröffentlichten Bericht hieß es, dass Veränderungen des Jetstream das Risiko von Dürreperioden in Nordwest-Amerika, West-Europa, West-Russland und der Ukraine stark erhöhen. Aus diesen Gebieten stammt ein Viertel der weltweiten Lebensmittelproduktion.

Unterdessen wird klar: Der coronabedingte Lockdown hat Experten zufolge kaum Auswirkungen auf Klimawandel und Kohlendioxidbelastung. Großzügig ausgelegt lasse sich sagen, „die ökonomische Minderung ist nicht mehr als acht Prozent. Das entspricht einem Monat weniger Emissionen“, sagte Hans von Storch am Montag zum Auftakt der 12. Deutschen Klimatagung in Hamburg. Bei jährlich 40 Gigatonnen CO2-Emissionen sei das nicht sehr viel. Der Gründer der Tagung und ehemalige Leiter des Instituts für Küstenforschung am Helmholtz-Zentrum Geesthacht betonte, wenn die Pariser Klimaschutzziele eingehalten werden sollen, dann müssten diese 40 Gigatonnen bis 2050 ganz verschwinden. „Das würde hier bedeuten, dass wir (...) den Lockdown unbegrenzt fortsetzen und jedes Jahr eine weitere Maßnahme mit ähnlicher Wirkung installieren.“

Bei der alle drei Jahre von der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft veranstalteten Tagung beschäftigen sich die Wissenschaftler bis einschließlich Donnerstag online mit Themen rund um das Klima. Leider dränge die Corona-Pandemie das Problem des Klimawandels etwas in den Hintergrund, sagte der Vorsitzende der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft, Clemens Simmer. „Nur so kann man zum Beispiel verstehen, dass Niedersachsen gerade sein Institut für Meteorologie und Klimaforschung dichtmachen will (...) und das, obwohl dort eine der renommiertesten Gruppen zum Beispiel für die Stadtklimamodellierung sitzt.“ Dabei werde der Klimawandel die Menschheit noch stärker beeinträchtigen als die Pandemie selbst.

„Die gegenwärtige Pandemie und auch der Klimawandel stellen uns vor ganz ähnliche Probleme“, sagte Martin Claußen, Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Die Politik müsse handeln und stütze ihr Tun auf Beratung durch die Wissenschaft. Beim Klimawandel etwa sei die komplexe Gemengelage aus Handeln, Forschen und Politik bekannt und auch seit Jahren Gegenstand der Wissenschaft. Die Klimatagung stehe in der Tradition der interdisziplinären Forschung und finde bereits zum fünften Mal in Hamburg statt.

Die Direktorin des Climate Service Center Germany (Gerics), Daniela Jacob, forderte eine deutlich bessere lokale Beobachtung des Wetters. Das sei in der Vergangenheit aus Finanzgründen immer weiter in den Hintergrund geschoben worden - „was dringend verändert werden muss“. Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel müssten kleinräumig beobachtet werden. „Es ist ganz entscheidend, dass wir gemeinsam lokal bis global (...) zusammendenken, wie wir (...) dieses neue Zeitalter innovativ gestalten können, nämlich CO2-arm, klimaresilient und gerecht.“

(felt/AFP/dpa)