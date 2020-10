Dürre, Hochwasser, Hitze : So will Deutschland „klimafest“ werden

So will Deutschland „klimafest“ werden

Berlin Überflutete Verkehrswege, staubtrockene Felder, sterbender Wald und Hitzetote - um Deutschland vor diesen Folgen des Klimawandels zu schützen, will die Regierung die Anpassung an den Klimawandel gezielter vorantreiben.

Dabei sollen auch soziale Einrichtungen stärker in den Blick genommen werden. Das Kabinett beschloss am Mittwoch in Berlin einen Fortschrittsbericht zur sogenannten Anpassungsstrategie, die es schon seit 2008 gibt, und setze damit neue Schwerpunkte.

So gibt es nun erstmals ein Förderprogramm, das etwa Krankenhäusern und Pflegeheimen hilft, sich besser gegen Hitzewelle n und andere Klima-Folgen zu wappnen. Ein verbessertes Monitoring von Klimaschäden soll eine bessere Grundlage für die Finanzierung der Maßnahmen schaffen. „Damit uns der Umgang mit den Folgen des Klimawandel s in Zukunft besser gelingt, brauchen wir gute Planung und Vorsorge mit Weitsicht“, mahnte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD).

Klimawandel oder auch Klimakrise, das sind längst nicht nur schmelzende Eisschollen am Nordpol oder Wirbelstürme in fernen Ländern. Um rund 1,5 Grad ist es in Deutschland schon wärmer geworden seit 1881, alleine in den vergangenen fünf Jahren um 0,3 Grad - das sind offizielle Zahlen der Bundesregierung.