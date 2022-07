Das Klimahaus der Rheinischen Post

Das ist unser Klimahaus. In den nächsten sieben Wochen öffnet es Schritt für Schritt seine Räume für Sie. Vom Heizen über das Kochen, Kleidung und Urlaub haben wir hier aufgeschrieben, welche Bedeutung Ihr Alltag für das Klima hat und was Sie tun können, um klimafreundlicher zu leben. Mit einem Klick in die Küche, ins Badezimmer oder in den Vorgarten gelangen Sie zu den Themen. Hier finden Sie einen Überblick.

Woche 1 – ab dem 4. Juli 2022: Urlaub und Ausflüge

Woche 2 – ab dem 11. Juli 2022: Verbrauchersiegel

Woche 3 – ab dem 18. Juli 2022: Ernährung

Woche 4 – ab dem 25. Juli 2022: Mobilität

Woche 5 – ab dem 1. August 2022: Strom und Elektrogeräte

Woche 6 – ab dem 8. August 2022: Kleidung

Woche 7 – ab dem 15. August 2022: Heizen