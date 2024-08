Einschätzung von Experten Fortschritte bei der Klima-Transformation – und Tücken

Vor der Sommerpause hat das Kabinett auch eine Importstrategie für Wasserstoff auf den Weg gebracht. Damit soll Investitionssicherheit für die Wasserstoffproduktion in Partnerländern, für den Aufbau einer Importinfrastruktur und für die deutsche Industrie als Abnehmer geschaffen werden. Daneben soll in Deutschland ein Wasserstoffkernnetz mit 9700 Kilometern an Leitungen entstehen. Für den Bau des Kernnetzes haben die Gasnetzbetreiber bereits den Antrag eingereicht. Laut der Vorsitzenden des Energieverbandes BDEW, Kerstin Andreae, ist Wasserstoff „ein wesentlicher Baustein für eine klimaneutrale Energieversorgung und für die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland“. Umweltökonom Hansjürgens sieht ein Henne-Ei-Problem: Mögliche Wasserstoff-Anbieter im In- und Ausland bräuchten frühzeitige Signale der Nachfrager, um in den Aufbau zu investieren. Zugleich bräuchten die Nachfrager Gewissheit, dass das Angebot auch dauerhaft und ausreichend verfügbar sei, sonst würden sie nicht zu wasserstoffbezogener Produktion übergehen. Insgesamt stellt Hansjürgens der Bundesregierung aber ein gutes Zeugnis aus: Sie setze „richtig an, was den Aufbau der eigenen Wasserinfrastrukturen und auch die Importstrategie anbetrifft“. Energieökonomin Kemfert mahnt dagegen: „Die Wasserstoffstrategie sollte unbedingt sicherstellen, dass ausschließlich grüner Wasserstoff importiert wird.“ Grüner Wasserstoff besagt, dass bei der Produktion nur Strom aus erneuerbaren Energiequellen verwendet wird. „Bisher ist der Wasserstoffmarkt eher eine Fata Morgana“, sagt Kemfert weiter. Es gebe ungenutzte Potenziale, Wasserstoff im Land zu produzieren.