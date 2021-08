Klimabericht : Klimaerwärmung kommt deutlich schneller als gedacht – UN rufen „Alarmstufe rot“ aus

Mit starken Überschwemmungen auf Grund von Wetterextremen ist in Zukunft vermehrt zu rechnen. Foto: dpa/Marius Becker

Genf Der Weltklimarat hat neue Zahlen zum Klimawandel vorgestellt und warnt vor unumkehrbaren Veränderungen. So könnte die Erwärmung um 1,5 Grad bereits 2030 überschritten sein. Der Anstieg des Meeresspiegel gilt bereits jetzt als nicht mehr zu verhindern.

Der Weltklimarat führt die Folgen der menschengemachten Erderwärmung in seinem neuen Bericht drastischer vor Augen als je zuvor. Meeresspiegelanstieg, Eisschmelze, mehr Hitzewellen, Dürren und Starkregen lassen sich nach den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen deutlich sicherer vorhersagen als bisher. Das geht aus dem Bericht über die physikalischen Grundlagen des Klimawandels hervor, der am Montag in Genf veröffentlicht wurde.