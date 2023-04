„Globaler Punchingball“ Darum sind die USA Spitzenreiter bei Unwetterkatastrophen

Die USA sind mit Abstand der globale Spitzenreiter, was Tornados und andere schwere Stürme betrifft. Das liegt zunächst an der Geografie. „Es fängt wirklich mit zwei Dingen an. Nummer eins ist der Golf von Mexiko, und Nummer zwei ist erhöhtes Terrain im Westen“, sagt Victor Gensini, ein Meteorologie-Professor an der Northern Illinois University. Gut zu beobachten war das bei der jüngsten verheerenden Tornado-Serie in Teilen der USA: Trockene Luft aus dem Westen stieg über den Rocky Mountains auf und prallte in warme, feuchte Luft aus dem Golf von Mexiko. Und alles passierte entlang eines stürmischen Jetstreams in großer Höhe.