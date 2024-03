Klimawandel Letzte zehn Jahre waren heißesten seit Aufzeichnungsbeginn

Die zahlreichen Hitzerekorde zeigten einen „Planeten am Rande des Abgrunds“, warnte UN-Generalsekretär António Guterres: „Die Erde sendet einen Hilferuf.“ Die anhaltende Nutzung fossiler Brennstoffe führe zu einem noch nie dagewesenen „Klimachaos“. Die Alarmsirenen heulten beim Temperaturanstieg und allen anderen wichtigen Indikatoren, erklärte UN-Generalsekretär António Guterres am Dienstag in Genf. Der veröffentlichte WMO-Bericht über den Zustand des Klimas 2023 bestätige, dass das vergangene Jahr der wärmste Zeitraum von Januar bis Dezember seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen sei. Die globale Durchschnittstemperatur in Oberflächennähe habe 1,45 Grad Celsius über dem vorindustriellen Ausgangswert gelegen, wobei die Unsicherheitsspanne 0,12 Grad Celsius nach oben und unten betrage.