Trockenheit seit Monaten : Italien droht Hitze-Wochenende - Temperaturen bis 40 Grad erwartet

Rom Norditalien kämpft seit Monaten mit extremer Trockenheit, hinter den hohen Temperaturen stecke ein Luftstrom aus Nordafrika. Die nächsten Wochen versprechen kaum Besserung.

Urlauber und Bewohner in weiten Teilen Italiens müssen für das kommende Wochenende mit großer Sommerhitze rechnen. „Die Temperaturen steigen in den kommenden Tagen, und das wird auch in unserem Land der Anfang einer neuen Hitzewelle sein“, sagte der Meteorologe Guido Guidi der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Bereits ab Freitag stiegen die Temperaturen in der Ebene entlang des Flusses Po in Norditalien auf 36 bis 40 Grad Celsius.