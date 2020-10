Fakt 1 über Gewitter: Wetter

Das Wetter ist sehr launenhaft - in einigen Gegenden der Welt verhält es sich über eine lange Zeit unverändert und in anderen Gegenden wechselt es täglich. Es beschreibt den Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten Ort, und zwar in Form von Wetterparametern wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Niederschlag etc. Eine besondere Wettererscheinung stellt das Gewitter dar.