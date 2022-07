Das RP-Klimahaus : Worauf Sie beim Kauf eines gebrauchten E-Autos achten sollten

Düsseldorf Vom Akkuzustand bis hin zur Restwertentwicklung müssen beim Kauf eines elektrischen Gebrauchtwagens zahlreiche Faktoren bedacht werden. Die wichtigsten Informationen im Überblick.

Die Situation ist auch so angespannt, weil neuere Gebrauchtwagen häufig für einen guten Preis nach Skandinavien verkauft werden. Das liege nach Vogt an den in Skandinavien vergleichsweise hohen Zulassungssteuern. Gebrauchte E-Autos seien in einigen Ländern deswegen deutlich gegenüber ihren Verbrennervarianten bevorzugt. „Und so ist ein bei uns teurer E-Gebrauchtwagen in Skandinavien immer noch ein Schnäppchen, was bei uns wiederum die Gebrauchtwagenpreise in Deutschland nach oben getrieben hat“, erklärt Vogt weiter. Aufgrund einer kurzen Mindesthaltedauer von sechs Monaten und der relativ hohen Neufahrzeugförderung sei in Deutschland zwischenzeitlich ein regelrechter Elektro-Exportmarkt entstanden. Elektroautos konnten so nach einem halben Jahr oft zum höheren Preis als der Neupreis exportiert werden.