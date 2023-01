Klimaforschung beim US-Ölkonzern Exxon-Mobil-Forscher sagten Erderwärmung präzise voraus

Der Chefautor der Studie, Geoffrey Supran, der die Arbeit in Harvard begann und inzwischen Professor für Umweltwissenschaften an der University of Miami ist, sagte, man habe sich in der Studie nicht nur der Sprache und Rhetorik zugewandt, sondern auch den Daten. „Und ich würde sagen, in diesem Sinne besiegelt unsere Analyse wirklich, dass Exxon Bescheid wusste“, sagte er. Sie liefere stichhaltige Beweise, dass Exxon Mobil die Erderwärmung Jahre im Voraus akkurat vorhergesehen, sich dann aber umgedreht und die den Prognosen zugrunde liegende Wissenschaft attackiert habe.