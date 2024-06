Fußball-EM 2024 Zu viele Klatschpappen – Umweltschützer fordern weniger EM-Müll

Metz ergänzte, es gebe noch kein Mehrweg für Speisen in Stadien und „keine Autoverbote an Spieltagen in Stadionnähe“. Zudem fehle das Verbot von Kurzstreckenflügen für Funktionäre und Mannschaften. „Auch das Merchandising mit kurzlebigen Einwegprodukten ist nicht nachhaltig. Aus Umweltsicht läuft nicht alles rund bei der EM“, so die Bundesgeschäftsführerin.